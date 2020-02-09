Atletico Madrid-Granada maç sonucu: 1-0

La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid, İsmail Köybaşı'nın ilk 11'de sahaya çıktığı maçta Granada'yı 1-0 mağlup etti.

09 Şubat 2020, Pazar 01:28 Son Güncelleme:
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Atletico Madrid-Granada maç sonucu: 1-0

La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid sahasında oynadığı maçta Granada’yı 1-0 yendi. Atletico Madrid’in galibiyet golünü 6. dakikada Angel Correa attı.

Granada’da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı ise bu sezon ligde ikinci kez takımının ilk 11’inde sahaya çıktı. Karşılaşmanın sonuna kadar sahada kalan Köybaşı, 90. dakikada sarı kart gördü.

Granada Teknik Direktörü Diego Martinez’in Kral Kupası’nda daha fazla fırsat verdiği Türk futbolcu, bundan önce La Liga’da 31 Ekim’de deplasmandaki Getafe maçında ilk 11’de oynamıştı.

Atletico Madrid aldığı galibiyetle puanını 39’a çıkartırken, Granada ise 30 puanda kaldı.

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