Miguel Crespo, geçen sezonun ikinci yarısında performansını müthiş bir şekilde artırmıştı. Portekizli yıldız, Jorge Jesus döneminde adeta seviye atladı. Yaz transfer döneminde Atletico Madrid, Napoli ve İnter’in ilgisini üzerine çeken Portekizli orta saha oyuncusu için ocak ayında Fenerbahçe ’nin kapısı yeniden çalınacak gibi duruyor. Atletico Madrid, için sezon çok kötü geçiyor. İspanyol devi, yıllar sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde grubu son sırada tamamladı ve Avrupa’dan elendi. Kırmızı-Beyazlılar, ligde de lider Barcelona’nın gerisinde kaldı. Diego Simeone’nin ara transfer döneminde takviye istediği kaydedilirken, İspanyol ekibine göre listedeki isimlerin başında Crespo geliyor.

15 milyon Euro’yu hazırladılar

Atletico Madrid, sezon başında Dortmund’la sözleşmesi biten Axel Witsel ile orta sahayı takviye etmişti. Ancak 33 yaşındaki Belçikalı oyuncu bekleneni veremedi. Simeone’nin listesindeki Crespo için yönetimin 15 milyon Euro’luk bir teklif yapacağı öne sürüldü. Fenerbahçe’nin planı, sezon sonuna kadar Portekizli yıldızı takımda tutmak. Yaz döneminde 26 yaşındaki futbolcuya daha fazla talip çıkma ihtimali yüksek. Atletico’nun Sarı-Lacivertliler’i ikna etmek için kesenin ağzını daha fazla açması gerekecek.

Schalke'den, Serdar'a 2 milyon Euro

Fenerbahçe’ye geçen sezon Almanya 2. Ligi gol kralı olarak gelen Serdar Dursun, 37 maçta 15 gol atmış, 4 de asist yapmıştı. Milli futbolcu, Jorge Jesus’un gözüne giremedi. Ayrılmayı kafasına koyan ve Almanya’ya dönmek isteyen Serdar, Schalke ile flört halinde. Amine Harit’i Marsilya’ya satan ve buradan 5 milyon Euro gelir elde eden Mavi-Beyazlılar’ın 31 yaşındaki forvet için 2 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı öğrenildi.