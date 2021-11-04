İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Fenerbahçe 'nin Macar yıldızı Attila Szalai'nin peşinde. Savic ve Gimenez ikilisine alternatif arayan Madrid ekibinin Attila Szalai için girişimde bulanacağı iddia edildi.

Todofichajes'te yer alan habere göre Fenerbahçe'deki performansıyla piyasa değerini 11 milyon Euro seviyesine çıkaran Attila Szalai için Atletico Madrid'in bu parayı vermeye hazır olduğu ifade edildi. Fenerbahçe ise Attila Szalai için en az 20 milyon Euro'dan kapıyı açacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Attila Szalai için beklentilerinin en az 20 milyon Euro ve üzeri olduğunu ifade etmişti. İki kulüp arasında pazarlıkların başlayabileceği de aktarıldı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Apollon Limassol'dan kadrosuna kattığı Attila Szalai, Fenerbahçe'deki performansının yanı sıra Macaristan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Macar stoper 3 gol kaydetti. Attila Szalai'nin Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 11 milyon Euro... (Skorer)