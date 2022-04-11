Süper Lig 'in 32. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadyum'unda Galatasaray 'ı konuk etti. Dev maçı sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26'da Miha Zajc ve 68'de Serdar Dursun kaydetti.

Mücadelenin ardından Tivibu Spor Yayın Yönetimi Müdürü Erkut Öztürk katıldığı yayında, Atletico Madrid'in derbide Portekizli Miguel Crespo'yu izlediğini söyledi. Portekizli oyuncu için yapılan teklifi de açıklayan Öztürk, 1 milyon Euro kiralama bedeli + sonraki sezon 11 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğunu belirtti.







