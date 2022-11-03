Atletico Madrid çöktü!

Diego Simeone yönetiminde 10 yılda 8 kupa kaldıran İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, son dönemde başarılı günlerinin uzağında kaldı. Kırmızı-Beyazlılar, son olarak Devler Ligi'nde dibe vurdu. B Grubu'nda Porto'ya 2-1 kaybeden Başkent ekibi, 6 maç sonunda topladığı 5 puanla grubu sonuncu sırada tamamladı.

Simeone'nin gösterdiği performans, İspanyol basınında eleştiri oklarının hedefi oldu. Başarılı çalıştırıcının özellikle uyguladığı metotlar eleştirildi. Öte yandan Porto ve Club Brugge, adını bir üst tura yazdırırken, Bayer Leverkusen ise 3. sırada Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.