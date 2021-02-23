Diego Simeone yönetiminde harika bir sezon geçiren ve La Liga'da lider durumda bulunan Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Chelsea ile karşı karşıya gelecek. La Liga'da lider olan ve ikinci yenilgisini bu hafta Levante karşısında alan Atletico Madrid Chelsea karşısında avantajlı skoru arayacak. Tomas Tuchel yönetimindeki Chelsea ise deplasmanda galibiyet almak istiyor.

Atletico Madrid - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Nationala Arena'da bu akşam saat 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Atletico Madrid - Chelsea muhtemel 11'ler...

Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Felipe, Savic, Llorente, Koke, Niguez, Lodi, Correa, Felix, Suarez

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso, Werner, Mount, Abraham