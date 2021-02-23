Atletico Madrid - Chelsea (CANLI)
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. La Liga'da lider olan ve ligdeki ikinci yenilgisini bu hafta Levante karşısında alan Atletico Madrid Chelsea karşısında avantajlı skor almak istiyor. Tomas Tuchel yönetimindeki Chelsea ise deplasmanda en azından beraberlik istiyor. Atletico Madrid - Chelsea maçının önemli detayları ve skor takibi fanatik.com.tr'de...
Diego Simeone yönetiminde harika bir sezon geçiren ve La Liga'da lider durumda bulunan Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Chelsea ile karşı karşıya geliyor.
Nationala Arena'da bu akşam saat 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
İki takımın ilk 11'leri:
Atletico: Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Correa, Koke, Saul, Lemar, Suarez, Joao Felix
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Hudson-Odoi, Kovacic, Jorginho, Alonso, Mount, Giroud, Werner