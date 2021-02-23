Atletico Madrid - Chelsea (CANLI)

Diego Simeone yönetiminde harika bir sezon geçiren ve La Liga'da lider durumda bulunan Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Chelsea ile karşı karşıya geliyor.

Nationala Arena'da bu akşam saat 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki takımın ilk 11'leri:

Atletico: Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Correa, Koke, Saul, Lemar, Suarez, Joao Felix

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Hudson-Odoi, Kovacic, Jorginho, Alonso, Mount, Giroud, Werner