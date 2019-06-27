Yeşil-Beyazlılar’ın 22 yaşındaki kalecisi Muhammed Şengezer, transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Bursaspor’un altyapısından yetişen ve üç sezondur A takım kadrosunda yer alan genç eldiven, geçen sezon gösterdiği başarılı grafikle öne çıktı. A Milli Takım’a çağrılan Muhammed ile yurt dışından önemli kulüpler ilgileniyor. Avrupa’dan birçok kulübün radarında bulunan genç eldiveni, İspanyol devi Atletico Madrid ve Portekiz’in Porto kulüpleri yakın takibe alırken, Muhammed Şengezer’in ismi yurt içinden de Galatasaray ile anılıyor.

‘Rapor istediler’

Samet Aybaba’nın ekibinde yer alan genç antrenör Selçuk Erdoğan, birlikte çalıştığı Muhammed için övgü dolu sözler sarf etti. Muhammed Şengezer’in kariyerinde çalıştığı en yetenekli kaleci olduğunu belirten Erdoğan, geçen sezon da yurt dışından kulüplerin genç oyuncuyu takip ettiğine işaret ederek, “Atletico Madrid ve Porto yetkilileri, Muhammed’i izledi. Atletico’nun kaleci antrenörü Muhammed hakkında raporlar istedi” dedi.