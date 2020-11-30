UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Atletico Madrid, Bayern Münih'i konuk edecek. 4'te 4 yapan ve 12 puanla liderlik koltuğunda oturan Hansi Flick yönetimindeki Bayern Münih, fire vermek istemiyor. +11 averajı bulunan ve rakipleriyle arasındaki farkı ajan Bavyara ekibi, çıkışını Madrid deplasmanında da sürdürmek istiyor. 5 puanla 2. sırada yer alan Simeone yönetimindeki Atletico ise dev rakibinden puan ya da puanlar koparmanın peşinde olacak.

Atletico'da sakatlıkları süren Vrsalijko ve Diego Costa, dev maçı kaçıracak isimler. Torreira'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Konuk ekip Bayern'de ise sakatlıkları süren Davies ile Kimmich, İspanya deplasmanında forma giyemeyecekler.

Atletico Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Wanda Metropolitano'nun ev sahipliği yapacağı Atletico Madrid - Bayern Münih maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. 1 Aralık Salı günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Grupta oynanacak diğer maçta Lokomotiv Moskova, Salzburg'u konuk edecek. 5. maçlar öncesinde A Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

1- Bayern Münih / 12 puan

2- Atletico Madrid / 5 puan

3- Lokomotiv Moskova / 3 puan

4- Salzburg / 1 puan