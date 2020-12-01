Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda liderliği garantilediği için birçok önemli ismi Almanya'da bırakan Bayern Münih, Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid'e konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi serüvenine 4-0'lık Bayern yenilgisiyle başlayan Atletico Madrid, sonrasındaki 8 resmi maçta hiç kaybetmedi 6 galibiyet çıkartmasını bildi. Salzburg'un zayıf halka gibi göründüğü grupta beraberliklerin Lokomotiv Moskova karşısında alınması, Bayern karşısında Atletico Madrid'in işine yarayacak tek şeyin 3 puan olduğunu bizlere gösteriyor. Bacaklarındaki toplar damarların ani bir şekilde kan pıhtısı ile tıkanması sonucu en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Diego Costa dışında, TD Diego Pablo Simeone'nin açıkladığı maç kadrosunda koronavirüs karantinaları devam eden Lucas Torreira ile Luis Suarez yer almadı. Kadroya sonradan dahil edilen Geoffrey Kondogbia da forma giyemeyecek.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda liderliği garantileyen Bayern ise Neuer, Lewandowski ve Goretzka'yı deplasman kafilesine dahil etmedi. Davies, Kimmich, Tolisso sakat. Roca cezalı. Boateng'in durumu maç saati netleşecek. Kalede Nübel'i, hücum merkezinde Chupo-Moting'i göreceğiz. Salzburg deplasmanında çok kısa bir süre oynayan 17'lik Musiala, bu sefer ilk 11'de başlayabilir. TD Hansi Flick; "6 numarada çok alternatifimiz yok gibi görünse de Zaiser (21) ya da Stiller (19) bu görevi yapabilecek kalitede..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Atletico Madrid son 4 resmi maçta kalesini gole kapattı!

- Bayern'in son 7 resmi maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- İki takımın son 5 sezonda oynadığı 5 maçın tamamını ev sahibi ekipler kazandı. (3 Bayern Münih - 2 Atletico Madrid)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern Kazanır" oldu! %22'lik kesim kritik eksiklerine rağmen Alman devinden İspanya'da galibiyet bekliyor... 14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI KERİM CAN ÖZDAL NE DİYOR?

Grupta 4'te 4 yapan Bayern, liderliği garantiledi. Atletico ise Lokomotiv maçlarını berabere tamamlayarak Rus rakibine karşı toplam 4 puan kaybetti. Son 4 resmi maçta gol yemediler. Simeone'nin ekibi, hata lüksü olmayıp galibiyete şartlandığında defansif önlemleri en üst düzeye çıkarıyor. 21 Kasım'da Barcelona'yı bu sahada 1-0 yenerlerken de aynsını yaptılar. Bayern'in de bu şartlarda kendisini zorlaması için çok sebebi yok! Almanya'da Bayern 4-0 kazanmıştı ama İspanya'da gol sayısı bence 4'ü bulmaz. Önerim 3.5 altı seçimi.