UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Atletico Madrid ve Bayer Leverkusen, Wanda Metropolitano’da gruptaki 3. maçlarına çıkarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

Hafta sonunda evinde Valencia ile karşılaşan Atletico Madrid, Diego Costa’nın penaltısıyla öne geçtiği maçta son anlarda yediği golle iki puan kaybederken son 5 lig maçında 4. beraberliğini almış oldu. Devler Ligi’nde grup mücadelesine evindeki Juventus beraberliğiyle başlayan İspanyol temsilcisi, ikinci maçında Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova’yı ikinci yarıda bulduğu iki golle devirerek 3 puanı almıştı. Ev sahibinde Joao Felix sakatlığını nedeniyle yok. Savunmacı Savic ve orta sahadan Vitolo’nun durumları şüpheli.

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Geçen Cuma Eintracht Frankfurt deplasmanında olan Bayer Leverkusen, topa sahip olduğu, rakibinden daha fazla pozisyon ürettiği, daha fazla isabetli pas yaptığı maçta sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Bu sonuç sonrası Bundesliga’da 9. sırada olsalar da müthiş bir rekabetin olduğu puan tablosunda zirvenin sadece 2 puan uzağındalar. Devler Ligi’nde ise hiç şüphesiz ilk iki maçta istediklerini alamadılar. İçeride Lokomotiv Moskova, deplasmanda Juventus yenilgileri sonrası grubun son sırasında yer alıyorlar. Konuk ekipte savunmacı Nascimento, orta sahadan Bailey ve Aranguiz sakat.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

•Bu sezon Atletico Madrid’in oynadığı 11 resmi maçın 9’u 2,5 Gol Altı bitti.

•Leverkusen’in oynadığı son 8 resmi maçın 6’sı KG Yok bitti.

•İki ekip arasında Devler Ligi’nde oynanan 4 maçın 3’ü KG Yok bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

•Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Atletico Madrid’in maçı kazanacağı yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %65’ten fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

•Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih oyun ise ikili bahislerden. Bu maça kuponlarında yer veren üyelerin yaklaşık %6’sı daha iyi oran yakalamak adına Maç Sonucu 1 ve 2,5 Alt/Üst olarak Üst’e tercihine yer vermişler.