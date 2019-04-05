Atletico Madrid'in 28 yaşındaki Fransız golcüsü Antoine Griezmann'ın Barcelona'ya transfer olacağına yönelik dedikodular ortaya atılmıştı. Yıldız ismin söz konusu iddiaları yalanlamasının ardından konuyla ilgili bir açıklama da Atletico'nun başkanı Enrique Cerezo'dan geldi.

Katalan radyosu RAC1'e konuşan Cerezo, "Griezmann %1000 değil, %2000 Atletcio'da kalacak. Barça'nın bizden onu alması, bizim Lionel Messi'yi almamızla aynı şey. Oysa biz Messi'yle konuşmadık." ifadelerini kullandı. Sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan dünyaca ünlü santrforun serbest kalma bedeli sezon sonunda 120 milyon euro'ya düşecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler