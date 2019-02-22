Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'e 2-0 yenildikleri maç sonrasında rakip takım taraftarlarına çok konuşulacak bir göndermede bulunmuştu.

Maç sırasında kendisine "Vergilerini öde Ronaldo!" şeklinde tezahürat yapan tribünlere eliyle 5 işaretini yapan yıldız isim, karşılaşmanın ardından da basın mensuplarının futbolcularla röportaj yaptığı alanda taraftarlara dönerek "Benim 5 Şampiyonlar Ligi kupam var, sizinse sıfır." ifadelerini kullanmıştı.

33 yaşındaki futbolcunun bu sözlerine Atletico başkanı Enrique Cerezo'dan gündem yaratacak bir cevap geldi. Cerezo, "Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ni 5 değil, 3 defa kazandı. Zira Real Madrid'in Atletico'yu devirdiği 2 finali o kazanmadı." şeklinde konuştu.

Cerezo, o 2 finali kimin kazandığı sorusunaysa "Bunu bir sonraki röportajda söyleyeceğim." cevabını verdi. İspanyol futbol adamının bu ifadeleri ülkede gündem yarattı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler