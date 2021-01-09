Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı kar nedeniyle ertelendi

İspanya LaLiga'da kar yağışı nedeniyle Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçının ertelendiği açıklandı. Karşılaşmanın bugün oynanması bekleniyordu.

İspanya, Filomena fırtınasının etkilerini yaşıyor. Athletic Bilbao, cuma günü Madrid'e gitmek için harekete geçse de Madrid'e inmenin güçlüğü nedeniyle geri dönmek durumunda kaldı. Bu sabah seyahat edilmesi planlanıyordu fakat yoğun kar yağışı nedeniyle bu da mümkün olmadı.

Wanda Metropolitano'nun maç için uygun koşullarda olmadığı aktarılırken ertelenen maç için henüz bir tarih açıklanmasa da 10 Mart tarihi öne çıkmakta.