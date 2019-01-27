Atletico Madrid, Alvaro Morata transferini açıklamak üzere!

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, ara transferde bombayı Chelsea forması giyen Alvaro Morata'yı renklerine bağlayarak patlatmaya hazırlanıyor.

Sky Sports'un edindiği bilgilere göre bugün sağlık kontrolünden geçecek olan İspanyol golcü, 50 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Atletico'ya kiralanacak.

Kısa süre içerisinde resmi imzayı atması beklenen oyuncu, bu sezon Chelsea'yle çıktığı 24 maçta 9 kez fileleri havalandırmıştı.

Yıldız futbolcu, Maviler'in Gonzalo Higuain'i kadrosuna katmasının ardından teknik direktör Maurizio Sarri tarafından gözden çıkarılmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler