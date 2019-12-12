AtlasGlobal Yeşilyurt - Karayolları maç sonucu: 3 - 1

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında AtlasGlobal Yeşilyurt, Karayolları’nı 3-1 mağlup etti.

12 Aralık 2019, Perşembe 19:00
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AtlasGlobal Yeşilyurt - Karayolları maç sonucu: 3 - 1

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında AtlasGlobal Yeşilyurt, Karayolları’nı 3-1 mağlup etti. İlk maçı Karayolları’nın 3-0 kazanmasından dolayı altın set oynandı. AtlasGlobal Yeşilyurt, altın seti 15-6 kazanarak final etabına yükseldi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

AtlasGlobal Yeşilyurt: Derya Güç, Gözde Dal, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu (Ayça Aykaç)

Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Burcu Yüzgenç, Kübra Kegan, Ezgi Akyaldız, Merve Atlıer)

Setler: 25-16, 25-15, 23-25, 25-18, 15-6

Süre: 116 dakika (22, 24, 32, 26, 12)

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