AtlasGlobal Yeşilyurt - Karayolları maç sonucu: 3 - 1

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında AtlasGlobal Yeşilyurt, Karayolları’nı 3-1 mağlup etti. İlk maçı Karayolları’nın 3-0 kazanmasından dolayı altın set oynandı. AtlasGlobal Yeşilyurt, altın seti 15-6 kazanarak final etabına yükseldi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül
AtlasGlobal Yeşilyurt: Derya Güç, Gözde Dal, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu (Ayça Aykaç)
Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Burcu Yüzgenç, Kübra Kegan, Ezgi Akyaldız, Merve Atlıer)
Setler: 25-16, 25-15, 23-25, 25-18, 15-6
Süre: 116 dakika (22, 24, 32, 26, 12)