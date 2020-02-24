Atlasglobal Yeşilyurt-Karayolları maç sonucu: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, sahasında Karayolları’nı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş
Atlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Derya Güç, Arzum Tezcan)
Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Grasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Nezir, Merve Atlıer, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-21, 25-21, 25-23
Süre: 87 dakika (28, 30, 29)