Atlasglobal Yeşilyurt-Karayolları maç sonucu: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, sahasında Karayolları’nı 3-0 yendi.

24 Şubat 2020, Pazartesi 02:16 Son Güncelleme:
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Atlasglobal Yeşilyurt-Karayolları maç sonucu: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında Atlasglobal Yeşilyurt, sahasında Karayolları’nı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş

Atlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Derya Güç, Arzum Tezcan)

Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Grasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Nezir, Merve Atlıer, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-21, 25-21, 25-23

Süre: 87 dakika (28, 30, 29)

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