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Atlasglobal Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 20. haftanın son maçında Atlasglobal Yeşilyurt, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 yendi.

02 Mart 2020, Pazartesi 22:15 Son Güncelleme:
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Atlasglobal Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 20. haftanın son maçında Atlasglobal Yeşilyurt, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Ayata, Akif Altın

Atlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi (Ayça Aykaç, Şule Yetimoğlu, Derya Güç)

Galatasaray HDI Sigorta: Beren Yeşilırmak, Cansu Çetin, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Melike Çadır (Gizem Karadayı, Güldeniz Önal, Elifsu Erincek, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Derya Çayırgan, Özge Arslanalp)

Setler: 25-18, 25-17, 25-19

Süre: 72 dakika (23, 22, 27)

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