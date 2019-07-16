İZMİR,(DHA)

NARLIDERE Olimpik Yüzme Havuzu'nda 12-14 Temmuz tarihleri arasında yapılan 2019 Türkiye Küçükler Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü'nün 15 sporcusu 20 madalya aldı. Atlantis, şampiyonada en fazla kürsü gören kulüp oldu. Organizasyona 118 kulüp, 424 sporcuyla katılırken İzmir ve Ege bölgesinden en fazla katılımı İzmir Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü 15 sporcu ile gerçekleştirdi. Kulüp sporcularından Çınar Kaylı, Tuana Öztürk, Deniz Bağış, Emre Bayram, Arkadaş Ilgaz Kaygusuz, Kuzeyhan Sezek, Ata Karaağaç, Ekin Karakuş ve Uğur Eren, şampiyonayı madalyayla tamamladı.

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