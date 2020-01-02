İZMİR, (DHA)



YÜZME ve sutopunda son dönemde atılıma geçen İzmir ekibi Atlantis Gençlik ve Spor Kulübü, Ankara'da düzenlenen Atatürk Kış Kupası U19 Erkekler Sutopu Turnuvası'nda tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu. Turnuvada ODTÜ Spor Kulübü'nü 13-11, Ada Spor Kulübü'nü 18-3 ve Keçiören Bağlum Spor Kulübü'nü 23-7 yenerek namağlup şampiyon olan Atlantis, Ankara'ya damgasını vurdu. Atlantis Antrenörü Uğurcan Kocataş, "Oyuncularımla ne kadar gurur duysam azdır. Sporcularımız çok iyi mücadele etti, havuzda rakiplerine büyük üstünlük kurdu ve İzmir'e şampiyonluk kupasıyla döndük. Yeni sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve bunun meyvelerini toplamayı sürdürdük" dedi.

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