İZMİR, (DHA)

ANKARA'da 26-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen Sutopu Cumhuriyet Kupası'nda İzmir'i temsil eden Atlantis Spor Kulübü ikinciliği elde etti. Anlamlı turnuvaya 19 kişilik geniş bir kadro ile katılan Atlantis SK, 2007 ve 2008 doğumlu sporculardan oluşan takımıyla Keçiören'i 19-3, Galatasaray’ı 8-6 mağlup ederken ODTÜ'ye ise 8-6 yenilerek ikinci oldu. Turnuvanın en iyi kalecisi İzmir temsilcisinden Mertcan Hugul seçildi.

Sezon içinde U13 ve U11 yaş grubunda Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcuları için güzel bir turnuva olduğunu belirten Antrenör Özgür Kahraman, "Sporcularımız iyi bir deneyim yaşadı. Sutopu Cumhuriyet Kupası'nda ikinci olmak gelişimimizin güzel bir göstergesi oldu. Ankara'daki bu anlamlı kupa sonrası Anıtkabir'e giderek Atamızın huzuruna çıktık" dedi.

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