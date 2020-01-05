Atlama kulelerinde kış festivali

Erzurum’da düzenlen ’Kışa Merhaba Festivali’nde lapa lapa yağan kara rağmen Kayakla Atlama Milli Takımı, kulelerden atladı. Gökyüzünü renk cümbüşüne çeviren kayakçılar, izleyenler tarafından alkışlandı. Festivalde Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekman ve Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı karda rafting yaptı, vatandaşlarla halay çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ’Kışa Merhaba Festivali’ 2011 Dünya Üniversite Oyunları (UNIVERSIADE) için merkez Palandöken ilçesindeki tarihi kiremitlik tabyada yaptırılan atlama kulelerinde gerçekleştirildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi bulduğu gecede lapa lapa yağan kar altında katılımcılar kızaklarla pistlerde kaymanın keyfini yaşadı.