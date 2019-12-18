Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün rol aldığı Netflix'in ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin fragmanı ve ilk kareleri yayınlandı. Dizi Erhan ile genç ressam Atiye'nin Göbeklitepe'den başlayan yolculuğuna odaklanacak. İlgi uyandıran diziyle alakalı, Atiye dizisi ne zaman başlıyor? Atiye dizisi oyuncuları kimler? gibi soruların cevapları da aranıyor. İşte Atiye dizisi hakkında bilinmeyenler...

Atiye dizisi ne zaman başlıyor?

Ozan Açıktan, Gönenç Uyanık gibi isimlerin yönetmen koltuğunda yer aldığı başrollerini ise Beren Saat, Mehmet Günsur ve Metin Akdülger’in yer aldığı Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü Netflix’te olacak.

Atiye Dizisi'ni konusu nedir?

İsmini baş karakter olan Atiye’den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alıyor. Kazı çalışmasını yürüten arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, karşılaştığı tüm engellere rağmen Anadolu’daki evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarıyor.

Atiye Dizisi oyuncuları kimler?

Beren Saat - Atiye

Mehmet Günsür - Erhan

Metin Akdülger

Melisa Şenolsun

Başak Köklükaya

Civan Canova

Meral Çetinkaya

Hazal Türesan

Cezmi Baskın

Tim Seyfi

Atiye nerede çekiliyor?

Dizi çekimleri Göbeklitepe'de gerçekleştirilmektedir. Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülmüştür.



