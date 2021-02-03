Türk futbolunun uzun boylu stoperlerinden olan Atınç Nukan bir dönem Beşiktaş forması giymiştir. Atın Nukan 1.98 metrelik boyu ile stoper bölgesinde özellikle hava toplarında oldukça etkili bir oyuncudur. Günümüzde Atın Nukan Süper Lig'de forma giyme şansı yakalamıştır. Atınç Nukan sol ayaklı bir stoperdir. Aynı zamanda Türk milli takımının da futbolcusudur. Atınç Nukan defans bölgesinde sol ayaklı bir stoperdir. Göztepe 'de 33 numaralı formayı giymektedir. Atınç Nukan futbola ilk olarak 2004 yılında başlamıştır.

Atınç Nukan nereli?

Atınç Nukan İstanbul doğumludur. Aslen Makedonya göçmenidir.

Atınç Nukan kaç yaşında?

Atın Nukan 1993 doğumludur. 27 yaşındadır.

Atınç Nukan hangi takımlarda oynadı?

Atınç Nukan ilk olarak Küçükçekmecespor forması ile altyapı kariyerine başlamştır. 2004 yılında Atınç Nukan, 2 yıl Küçükçekmecespor forması giymiştir. 2006 yılında ise Beşiktaş Özkaynak forması ile altyapı kariyerine başlamıştır. Beşiktaş Özkaynak takımı ile 4 yıl altyapıda forma giymiştir.

Atınç Nukan'ın formasını giymiş olduğu profesyonel kariyer bilgileri aşağıdaki gibidir;

Beşiktaş (2010 - 2015)

Çanakkale Dardanelspor (2013 - 2014) *kiralık

Leipzig (2015 - 2019)

Beşiktaş (2016 - 2017)

Göztepe (2019 - Devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Atınç Nukan 2019 yılında Göztepe ile sözleşme imzalamıştır. Sözleşmesi süren stoper oyuncu 2021 yılı itibari ile de Göztepe forması giymektedir. Atınç Nukan'ın Beşiktaş'tan almış olduğu yıllık maaş ise 3 milyon Türk lirasıdır.

Atınç Nukan'ın hayatı

Atınç Nukan 1993 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesi Makedonya'dan zamanında İstanbul'a göç etmiştir. Atınç Nukan 11 yaşında Küçükçekmecespor altyapı seçmelerine katılmış ve burada uzun boyundan ötürü stoper mevkisinde görevlendirilmiştir. Atınç Nukan 2004 yılında Küçükçekmecespor ile anlaşmış ve 2006 yılına kadar burada forma giymiştir. Daha sonra 2006 yılında Beşiktaş Özkaynak takımı ile anlaşan Atınç Nukan, 2006 yılından 2010 yılına kadar yaklaşık 4 sene Beşiktaş altyapısında forma giymiştir.

Atınç Nukan ilk profesyonel hayatına yine Beşiktaş ile başlamıştır. 2010 yılında Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Atınç Nukan, 2015 yılına kadar 12 maçta forma giymiştir. Atınç Nukan Beşiktaş ile sözleşmesi devam ederken, 2013-2014 sezonunda tecrübe kazanması nedeni ile Çanakkale Dardanelspor'a kiralanmıştr. Atınç Nukan Çanakkale Dardanelspor'da 19 resmi karşılaşmada oynamıştır ve 1 tane de gol atmıştr. Bu gol kariyerinin ilk profesyonel maçta attığı goldür. Atınç Nukan 2015 yılında Beşiktaş ile sözleşmesi devam ederken, Leipzig ekipleri tarafından beğenilmiş ve bonservisi ile birlikte Beşiktaş'tan transfer edilmiştir. Leipzig ekibi ile Almanya kariyerine başlayan Atınç Nukan, 12 maçta forma şansı bulabilmiştir. 1 tane de gol attı.

Atınç Nukan daha sonra 2016-2017 yılları arasında Beşiktaş'a kiralandı. Beşiktaş kariyeri tekrardan başlayan Atınç Nukan, 8 maçta forma giydi ve 1 tane de gol attı. Göztepe 2019 yılında bonservisi ile birlikte Leipzig'den Atınç Nukan'ı transfer etmiştir. 2019 yılından günümüze kadar Göztepe'nin vazgeçilmez stoper oyuncusu olmuştur. Şuan ise kariyerine Göztepe ile devam etmektedir.

Atınç Nukan'ın Milli Takım kariyeri

Atınç Nukan ilk olarak 2009 yılında Türkiye U16 takımı daveti ile milli takım kariyerine başlamıştır. Türkiye U16 forması ile 2 resmi karşılaşmada forma giymiştir. Daha sonra sırası ile U18, 19 ve Türkiye A2 forması giymiştir. Atınç Nukan ilk olarak Türkiye a milli takımına 2015 yılında girmiştir. 2015 yılında a milli takım ile 1 karşılaşmada forma giymiştir. Altyapılar da dahil olmak üzere milli takımda toplam 24 maça çıkmıştır.