Atınç Nukan: Beşiktaş'ı bekliyorum
Siyah-Beyazlılar, 4 yıl önce RB Leipzig’e 6 milyon Euro’ya gönderdiği Atınç Nukan’la anlaştı. 25 yaşındaki stoperle 2+1 yıllığına el sıkışan yönetimin bu transferi yakın zaman içinde duyuracağı öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan Atınç da,”Beşiktaş’tan haber bekliyorum” dedi.
Transferde ilk bombayı Tyler Boyd’la patlatan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda yeni hedefini stoper takviyesi olarak belirlemişti. Bu doğrultuda birçok isimle görüşmelerini sürdüren Kara Kartal’ın, 2015 yılında 6 milyon Euro karşılığında Almanya ekibi RB Leipzig’e gönderilen Atınç Nukan’la anlaştığı öğrenildi. Almanya temsilcisiyle olan sözleşmesi sona eren ve şu anda İstanbul’da bulunan 20 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’la 2+1 yıllık sözlü anlaşmaya vardığı ve senelik 260 bin Euro kazanacağı belirtildi.
‘4-5 kulüp de istedi’
Transferin önümüzdeki günlerde resmen duyurulması bekleniyor. Geleceğiyle ilgili olarak TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Atınç Nukan, “Beşiktaş’tan haber bekliyorum. Türkiye’den 4-5 kulüp daha istiyor. Ama ben, doğup büyüdüğüm kulüpte oynamak istiyorum” dedi.