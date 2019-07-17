Transferde ilk bombayı Tyler Boyd’la patlatan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda yeni hedefini stoper takviyesi olarak belirlemişti. Bu doğrultuda birçok isimle görüşmelerini sürdüren Kara Kartal’ın, 2015 yılında 6 milyon Euro karşılığında Almanya ekibi RB Leipzig’e gönderilen Atınç Nukan’la anlaştığı öğrenildi. Almanya temsilcisiyle olan sözleşmesi sona eren ve şu anda İstanbul’da bulunan 20 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’la 2+1 yıllık sözlü anlaşmaya vardığı ve senelik 260 bin Euro kazanacağı belirtildi.

‘4-5 kulüp de istedi’

Transferin önümüzdeki günlerde resmen duyurulması bekleniyor. Geleceğiyle ilgili olarak TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Atınç Nukan, “Beşiktaş’tan haber bekliyorum. Türkiye’den 4-5 kulüp daha istiyor. Ama ben, doğup büyüdüğüm kulüpte oynamak istiyorum” dedi.