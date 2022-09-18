Atilla Szalai: Sabırsızlıkla derbiyi bekliyoruz

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig 'in 7. haftasında Alanyaspor 'u konuk etti. Akdeniz ekibini 5-0 gibi farklı skorla deviren Fenerbahçe 6. maçında 13 puanı hanesine yazdırdı.

Görkemli galibiyetin ardından Kanarya'nın başarılı savunmacısı Atilla Szalai açıklamalarda bulundu. Macar oyuncu, "Harika bir galibiyet oldu. Çok fazla gol attığımız için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Aynı şekilde kalemizde de gol görmedik. Bu ayrı mutluluk verici. Ofansif ve defansif açıdan mutluyuz. Yorucu, şiddeti yüksek bir maç oynadık Fransa'da. İyi geri dönüş sağladık, güzel sonuç aldık. Hocamız bizle sürekli konuşuyor. Daha taze oyunculara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yine bu maçta da şiddeti yüksek, agresif bir tempoyla oynadık. Koşu tempomuz yüksekti. Sabırsızlıkla derbiyi bekliyoruz. 3 puanı almak adına elimizden gelenin en iyisini göstereceğiz" yorumunu yaptı.

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