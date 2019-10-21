Atılay Canel: Şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmak istiyoruz.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, TFF 1. Lig’in 8. haftasında konuk ettikleri Osmanlıspor’u 2-0 yendikleri maçta, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "Penaltıya kadar oyun istediğimiz gibi gitti. İkinci yarıda orta sahayı kalabalık tuttuk. İkinci golden sonra farkı daha da açabilirdik. Önemli bir galibiyet aldık. Bu tırmanışımızı sürdürüp sezon sonunda şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.