Atılay Canel: Oyundan gayet memnunum

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Akhisaspor, evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. İlk maçta da rakibini 4-1 yenen son Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, son 16 turuna adını yazdırdı.

Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımını mücadelesinden dolayı tebrik eden Atılay Canel, “İlk maçta 4-1 mağlup olmuştuk. Pazar günü Tokatspor maçıyla beraber devre arasına girdik. Bu maçta ligde forma şansı bulamayan, sakatlıklardan yeni kurtulan oyuncularımıza forma şansı verdik. Oyundan gayet memnunum. Akhisarspor’u da tebrik ediyorum. Kendilerine oynayacakları Konyaspor maçında başarılar diliyorum. Biz de ikinci etap çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamlayıp bir üst lige çıkmak istiyoruz” dedi.