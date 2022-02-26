Atılay Canel: Oyuncu kalitemiz belli, hak etmediğimiz bir yerdeyiz

Süper Lig 'in 27. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 2-1 mağlup eden ve rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini noktalayan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Canel, "Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Karşımızda çok iyi pas yapan bir takıma karşı kazandığımız için takımı kutluyorum. 120 KM koşmuşuz. Bu da teknik ekibin istediği koşuydu. Oyuncu kalitemiz belli. Hak etmediğimiz noktadayız daha yukarıyı hedefliyoruz" dedi.

Canel, Emre Mor’un durumunun da doktorların tetkiklerinden sonra belli olacağını söyledi.