TFF 1. Lig’in 12. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor’a 3-2’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atılay Canel, 2 kere öne geçmelerine rağmen mağlup oldukları için üzüldüklerini söyledi. Vefa Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, "İki kere öne geçtiğimiz maçta mağlup olduğumuz için üzgünüz. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik, oyunu istediğimiz şekilde tuttuk ama acemice gol yedik. İkinci golü bulduktan sonda biraz daha dikkatli olabilseydik sahadan galibiyetle ayrılabilirdik ama olmadı. Oyuncularımız bana göre iyi mücadele etti." diye konuştu.