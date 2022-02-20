Atılay Canel: “Futbolcu arkadaşların ayaklarına sağlık”

Süper Lig ’in 26. haftasında Sivasspor ’u konuk eden ve Borini’nin penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Karagümrük’te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Canel, “Sivasspor’la 3 maçımız vardı. Bu maçın haricinde bir kupa maçımız var bir de Kadınlar Süper Ligi’nde maç fazlasıyla lider durumda bulunan takımımız da ayın 5’inde onlarla oynayacak. 3 maçın 1’ini kazandık. İstekli başladı arkadaşlarımız. Kazanmak için her türlü hareketi yaptık. Daha 5. saniyede üst direkten dönen bir topumuz var. Bana göre ilk yarıda bir penaltımız var. Futbolcu kardeşlerimizin ayaklarına sağlık. Teknik ekibimiz hafta içinde takımı güzel şekilde çalıştırdı” dedi.

Takımın etkili isimlerinden Emre Mor hakkındaki soruyu da yanıtlayan Canel, “Emre Mor her hafta üzerine koyarak oynuyor. Milli Takım ’a alınmalı” dedi. Canel son olarak taraftarların Viviano’ya destek vermek için üzerlerini çıkarmasıyla ilgili olarak “Kupa maçında çok fazla titredi. Seyirci de ona istinaden alkış tuttu” diyerek sözlerini tamamladı.

İSTANBUL (İHA)