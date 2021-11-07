Atılay Canel: Felsefemiz doğrultusunda oyunumuzu oynayacağız

Süper Lig 'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray 'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Canel, "Galatasaray'a Avrupa yolunda başarılar diliyoruz. Biz, her zamanki gibi maçlarımıza iyi şekilde hazırlanıp galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. İnşallah maç sonunda gülen taraf biz oluruz" dedi.

Topa sahip olmaya yönelik oyun tarzlarını bu maçta da sürdürüp sürdürmeyeceklerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Atılay Canel, "Bizim bir oyun felsefemiz var ve bu oyun felsefesi doğrultusunda oyunumuzu oynayacağız" ifadelerini kullandı.