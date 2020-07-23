TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final 1. maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, “Bugün dışarıdan gelen seyircilerle maçı oynadık. İki 90 dakikalık bir oyundu. Birinci 90 dakikayı berabere bitirdik. Yaptığımız hatalardan dersler çıkartarak, bu hataları telafi ettirip, pazar günü galibiyetle Akhisar’dan dönmek istiyoruz. Bizim hedefimiz Süper Lig. Dış güçler ne kadar baskı yaparsa yapsın bu kararımızdan dönmeyeceğiz. Ben bu işi 1983 senesinden beri yapıyorum. Antrenörlük hayatımda ince ince doğrandığını bu sene gördüm. Bu sene maalesef hakemler bizim sahamızda yapmadıklarını bırakmadılar” ifadelerini kullandı.