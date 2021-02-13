Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Fatih Karagümrük, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı geçemediklerini belirtti.

2-0 geriye düşmelerine rağmen istekli, arzulu futbollarına devam ettiklerini belirten Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "İlk yarı atamadığımız bir yüzde yüz gol var ondan sonra yediğimiz gol var. İkinci yarının başında da 53. dakikada yediğimiz bir golle 2-0 geriye düştük ama buna rağmen istekli ve arzulu devam ettik. Bulduğumuz golden sonra oyunu daha da baskılı yaptık ama Altay’ı geçemediğimiz için mağlup olduk. Bundan sonraki maçlarımıza daha dikkatli, daha arzulu antrenmanları yapıp hedefimize gitmek istiyoruz” dedi.











