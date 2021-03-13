Atılay Canel: 2. yarı yatan yerden kalkmadı!

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. 3 haftadır üzerimizde bir ağırlık var. En kısa sürede bunu üzerimizden atmamız gerekiyor. Oyunun başında kaçırdığımız yüzde 100'lük bir pozisyon var. Onu atabilseydik maç farklı olabilirdi. 45'inci dakikada ummadığımız anda gol yedik. İkinci yarıda toparlanır gibi olduk ama yatanın yerden kalkmadığı oyunda ikinci yarı sanki hiç oynanmamış gibiydi. En kısa sürede bunları telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA