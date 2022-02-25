Atılan basketler 1400 fidana dönüştü!

Hızlı işlem platformu Binomo’nun organize ettiği Binomo Forest Cup, 10 influencerın katılımıyla tamamlandı. Sarı Takım ve Siyah Takım olarak ikiye ayrılan influencerlar 4 çeyreklik mücadelenin ardından galip gelen takım serbest atışlarla Sarı Takım oldu.

Her basket sayısının Binomo tarafından 10 adet fidan olarak bağışlandığı karşılaşma influencer takipçilerinin de katılımıyla Beyoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Maç sonucunun 64-64 olduğu karşılaşmada 16 sayı ile Cihan Albayrak en çok sayıyı üretti.

Cihan Albayrak, Ecenaz Üçer, Mert Eren Bülbül ve İlker Gümüşoluk’un yer aldığı Siyah Takım’ın rakibi olan Ümit Ucur, Furkan Yalçın, Özgül Coşar, Batuhan Bayır ve Michele Cedolin’in yer aldığı Sarı Takım’a serbest atışlarla mağlup oldu.

Atılan her basketin Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı adına 10 adet fidana dönüştüğü karşılaşma sonucunda toplam 1400 fidan Binomo sponsorluğunda doğa ile buluşacak.

En çok sayıyı üretmek ve fidana dönüştürmek için oynadık

Mücadelenin kazanan takımı olan Sarı Takım kaptanı Özgül Coşar, “Bugün burada influencer arkadaşlarımızla çok güzel bir amaç için bir arada olduk. Rakibimiz Siyah Takım gibi görünse de mümkün mertebe basket atmak ve rakibimizin basket atmayı istiyorduk. Başta bu organizasyonu sağlayan Binomo’ya, influencer arkadaşlarımıza ve yanımızda olan takipçilerimize teşekkür ederiz. Her basketin fidana dönüştüğü bu etkinlikte 1400 fidanın yeşerttik.” dedi.

Kazanan doğamız ve ormanlarımız oldu

Maç hakkında görüşlerini paylaşan Siyah Takım kaptanı Ecenaz Üçer, “Öncelikle bu keyifli maç ve galibiyetleri için rakibimiz Sarı Takım’ı tebrik ederiz. Hep birlikte çok eğlendiğimiz, basket attıkça fidan diktiğimiz bir etkinlik geçirdik. Kazanan rakibimiz Sarı Takım gibi görünse de esas kazanan doğamız ve ormanlarımız oldu. Bu imkânı bize sağlayan Binomo’ya çok teşekkür ederiz.” dedi.

Hızlı işlem platformu Binomo tarafından düzenlenen etkinlik sonucunda 1400 fidan OGEM-VAK aracılığıyla doğa ile buluşacak.



