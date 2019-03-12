Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kayacık Tesisleri’nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda Beşiktaş maçının ilk 11’inde forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise koşu, toplu ve topsuz ısınma hareketleri ile idmana başladı.

İki grupta 4’e 2 oynayan futbolcular, pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Tedavilerine devam edilen Adis Jahovic, Mustapha Yatabare, takımdan ayrı çalışan Moryke Fofana ve Fallou Diagne idmana katılmadı. Antrenmanda altyapı takımı oyuncularından Ali Kale ve Hüseyin Mert Uyanıker de yer aldı.