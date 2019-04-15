Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Petar Filipovic dizinden ameliyat olacak. Daha önce sol diz dış menüsküsü yırtılan Filipovic sakatlığıyla ilgili cerrahi müdahaleyi sezon sonunda yaptırmayı planlıyordu. Ancak futbolcumuz antrenmanlarda zorlanmaya başlayınca kendi isteği doğrultusunda en kısa sürede ameliyat olmaya karar verdi. Dizinin zorlanmaya bağlı olarak daha fazla yıpranmaması için daha önce ameliyat olduğu doktora gidecek olan Petar Filipovic'in önümüzdeki günlerde Almanya'da operasyonu gerçekleşecek" ifadeleri yer aldı.

Daha öncede yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 yıl boyunca sahalardan uzak kalan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 12 maçta forma giyerek 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)