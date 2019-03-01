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Atiker Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla birlikte çalıştı

Göztepe maçının hazırlıklarına devam eden Atiker Konyaspor'da sakatlıkları geçen Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla birlikte çalıştı.

01 Mart 2019, Cuma 17:46
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Atiker Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla birlikte çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 3 ile başladı. Pas ve şut çalışması ile devam eden antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi. 

Antrenmana tedavisine devam edilen Mustapha Yatabare dışında tüm oyuncular katılırken, Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Paolo Hurtado takımla birlikte, Fallou Diagne ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

Tolga YANIK / KONYA, (DHA)

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