Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürdü

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

28 Şubat 2019, Perşembe 17:40
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Atiker Konyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürdü

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5’e 3 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare ve Fallou Diagne katılmadı.

AA

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