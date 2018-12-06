Atiker Konyaspor yağmur altında çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak olan Atiker Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

06 Aralık 2018, Perşembe 17:44
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Atiker Konyaspor yağmur altında çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak olan Atiker Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Tatlıcak Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman yoğun yağmur altında gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ve 7'ye 4 ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Fallou Diagne ve Selim Ay ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

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