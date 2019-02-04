Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan 20'nci haftanın kapanış mücadelesi Bursaspor-Atiker Konyaspor maçı için Konya'dan gelen taraftarlar, Bursa'nın İnegöl ilçesi girişinde kontrol edildi. Polis ve Jandarma ekipleri tarafından teker teker aranan 11 otobüsteki 500 taraftar, daha sonra otobüslerine bindirilerek kontrollü şekilde bırakıldı. Aramalarda kesici aletlere el konulurken, Jandarma Özel Harekat ekipleri de aramaya eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.



