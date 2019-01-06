Atiker Konyaspor kamptaki ilk hazırlık maçında galip

Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre kamp çalışmalarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Atiker Konyaspor, hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Hatayspor'u 3-1 yendi.

06 Ocak 2019, Pazar 18:34
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Atiker Konyaspor kamptaki ilk hazırlık maçında galip

Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre kamp çalışmalarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Atiker Konyaspor, hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Hatayspor'u 3-1 yendi.

Konya ekibinin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmada gol perdesini Volkan Fındıklı ile açan Atiker Konyaspor'a yanıt 44'üncü dakikada Gökhan Karadeniz ile geldi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya Ömer Ali Şahiner'in golü ile başlayan Konya temsilcisi, 73'üncü dakikada Adis Jahovic'in ayağından bulduğu gol ile farkı 2'ye çıkardı ve mücadeleyi 3-1'lik galibiyetle noktaladı.

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