Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maç sonucu: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atiker Konyaspor, kendi sahasında İstikbal Mobilya Kaysersipor'u konuk etti. Ligde uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen iki takımın mücadelesinden galibiyetle ayrılan taraf 1-0'lık sonuçla konuk ekip oldu.

Kayserispor'a galibiyeti getiren gol, 57'nci dakikada Deniz Türüç'ten geldi. Şamil Çinaz'ın ceza sahası içine doğru doldurduğu topu yumuşak bir dokunuşla filelere bırakan Deniz, böylece takımına 3 puanı getiren isim oldu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Bu sonuçla Konyaspor, 7 maçlık yenilmezlik serisinin sonuna gelirken Hikmet Karaman ise Kayserispor'un başında çıktığı 9. maçta da mağlup olmadı. İki takımdan Konyaspor 34 puanda kalırken Kayserispor ise puanını 31'e yükseltti.

Maçtan Dakikalar

21'inci dakikada Lopes'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

25'inci dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

52'nci dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

55'inci dakikada Deniz Türüç'ün ara pasıyla kaleci Serkan ile karşı karşıya kalan Kravets'in şutunda top yandan auta çıktı.

59'uncu dakikada Şamil Cinaz'ın ortasına ceza sahası içerisinde bulunan Deniz Türüç'ün gelişine vuruşunda Filipovic'in bacağına çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

80'inci dakikada ceza sahası içerisine giren Lopes'in sert şutunu kaleci Serkan kurtardı.

82'nci dakikada Fofana'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Mücahit Can Akçay'ın sert şutunu kaleci Lung kurtardı.

Konyaspor - Kayserispor ilk 11'ler

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan (65' Ali Çamdalı), Petar Filipovic, Leonard Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Amir Hadziahmetovic, Abdou Razack Traore (56' Mücahit Can Akçay), Moryke Fofana, Deni Milosevic

İstikbal Mobilya Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Oleksandr Kucher, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Bernard Mensah, Deniz Türüç (90+2' Levent Gülen), Tjaronn Chery (84' Silvestre Varela), Umut Bulut, Arteö Kravets (67' Hasan Hüseyin Acar)

Hakem: Arda Kardeşler

Sarı Kartlar: Leonard Zuta (15'), Ali Turan (27'), Atila Turan (78')