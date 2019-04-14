Atiker Konyaspor ara vermedi

Spor Toto Süper Lig’de 29'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenmana Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular atletik performans antrenörü yönetiminde koşu ve ayak tenisinden oluşan yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular sahada koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 5’e 3 ile devam etti. Antrenman 2’ye 2 ve 4’e 4 maçlarla ve HITT koşularıyla tamamlandı.

DHA