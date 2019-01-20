Atiker Konyaspor ara vermedi

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışmalarıyla devam ettirdi.

Oyuncular tempolu koşu, hücum ve savunma çalışmalarıyla süren antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenmanda Selim Ay takımdan ayrı, Uğur Demirok ise topla yapılan son bölümde yer almayıp, fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı.

Öte yandan tedavileri süren Paolo Hurtado ve Amir Hadziahmetovic antrenmanda yer almadı.