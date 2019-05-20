Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

20 Mayıs 2019, Pazartesi 23:16 Son Güncelleme:
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Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun son hafta maçında sahasında Akhisarspor’u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, iki günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk çalışması ve 6'a 3 ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Moryke Fofana, Leonard Zuta, Petar Filipovic ile Fallou Diagne katılmadı.

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