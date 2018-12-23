Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçına hazır

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında, yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

23 Aralık 2018, Pazar 13:05
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Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçına hazır

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında, yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı

Daha sonra 5’e 3 pas çalışmasıyla sürdürülen antrenman, dar alanda oyunları ve koordinasyon hareketleriyle devam etti.

İdman, taktik çalışma ve 8’e 8 çift kale maçla tamamlandı.

Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

AA

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