Atiker Konyaspor 6 eksikle çalıştı

Atiker Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Tedavileri devam eden Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Fallou Diagne, Petar Filipovic, Jens Jonsson, Mücahit Can Akçay antrenmana katılmadı.

31 Ocak 2019, Perşembe 18:34
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Atiker Konyaspor 6 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 20'inci haftasında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. 5’e 3 ile devam eden antrenmanı 8’e 8 topla oyun ve taktik çalışma ile tamamladı.

Tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Fallou Diagne, Petar Filipovic, Jens Jonsson, Mücahit Can Akçay’ın yer almadığı antrenmanda Selim Ay ise takımdan ayrı olarak çalıştı.



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