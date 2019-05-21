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Atiker Konyaspor 5 eksikle çalıştı

Atiker Konyaspor 5 eksikle çalıştı

21 Mayıs 2019, Salı 21:36
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Atiker Konyaspor 5 eksikle çalıştı

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son hafta maçında sahasında Akhisarspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6'ya 3 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Moryke Fofana, Leonard Zuta, Petar Filipovic, Mustapha Yatabare katılmazken, Ömer Ali Şahiner takımla birlikte çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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